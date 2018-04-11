В Тольятти пройдёт ярмарка недвижимости «Весна-2018» 

С 12 по 14 апреля в Краеведческом музее Тольятти пройдет городская ярмарка недвижимости «Весна-2018». Гостей мероприятия ждёт самая актуальная информация о предложениях и скидках на рынке недвижимости, консультации юристов и специальные предложения от риелторов. Здесь же будут работать представители банков, которые разъяснят все нюансы ипотечного кредитования и помогут оформить заявку. Кроме того, прямо на ярмарке можно будет записаться на экскурсии по тольяттинским новостройкам и на мастер-классы к лучшим риелторам города. Информационный партнёр мероприятия — ТРК «ГУБЕРНИЯ».