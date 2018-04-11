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Рядом с московскими храмами нашли жилье за 585 миллионов рублей
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Рядом с московскими храмами нашли жилье за 585 миллионов рублей 

dom.lenta.ru 42 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
Агентство элитной недвижимости Blackwood составило рейтинг премиального жилья рядом с московскими церквями, монастырями и соборами. Соответствующие материалы поступили 11 апреля в редакцию «Дома».
В подборку вошли объекты стоимостью от 39 до 535 миллионов рублей, располагающие видами на храм Никиты Мученика, храм Христа Спасителя, Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь, Марфо-Мариинскую обитель милосердия, кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, церковь Святого Владимира в Старых Садех, церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке, церковь Николая Чудотворца на Щепах.
Самый дорогой объект рейтинга — квартира в ЖК «Коперник» на Большой Якиманке, выставленная на продажу за 585 миллионов рублей. На втором месте — пентхаус в доме на Малой Ордынке, 19, который продается за 347 миллионов рублей. На третьем месте четырехкомнатная квартира в Старомонетном переулке. Стоимость объекта составляет 246 миллионов рублей.
В диапазоне от 146 до 216 миллионов рублей в рейтинге представлены лоты в ЖК «Времена Года», а также в 1-м Обыденском переулке, 5/7 и 1-м Зачатьевском переулке, 21. Самая дешевый в рейтинге лот с видом на храм расположен на Пятницкой улице. Эта трехкомнатная квартира в малоквартирном доме выставлена на продажу за 39 миллионов рублей.
«Квартира с видом на храм — олицетворение духовной стойкости и силы, — прокомментировала рейтинг Янина Серова, директор департамента продаж городской недвижимости Blackwood. — Это достойное место для жизни современных людей ценящих покой и уют дома после напряженных рабочих будней. Красота храмов, их уникальная архитектура, чистота звучания колоколов доносят до каждого, пожалуй, главные ценности — веру, надежду и любовь».
В Москве с 2010 года реализуется программа строительства храмов шаговой доступности. Предполагается, что новые религиозные сооружения преобразят город эстетически, а также станут местами социальной работы. Обоснованием для проекта стало то, что в Москве наименьшее среди прочих регионов России количество таких сооружений в пересчете на число исповедующих православие горожан. В рамках программы, в частности, был построен монументальный храм Сретения Господня в Жулебино.
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