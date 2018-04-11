Рядом с московскими храмами нашли жилье за 585 миллионов рублей

Агентство элитной недвижимости Blackwood составило рейтинг премиального жилья рядом с московскими церквями, монастырями и соборами. Соответствующие материалы поступили 11 апреля в редакцию «Дома».

В подборку вошли объекты стоимостью от 39 до 535 миллионов рублей, располагающие видами на храм Никиты Мученика, храм Христа Спасителя , Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь, Марфо-Мариинскую обитель милосердия, кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, церковь Святого Владимира в Старых Садех, церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке, церковь Николая Чудотворца на Щепах.

Самый дорогой объект рейтинга — квартира в ЖК «Коперник» на Большой Якиманке, выставленная на продажу за 585 миллионов рублей. На втором месте — пентхаус в доме на Малой Ордынке, 19, который продается за 347 миллионов рублей. На третьем месте четырехкомнатная квартира в Старомонетном переулке. Стоимость объекта составляет 246 миллионов рублей.

В диапазоне от 146 до 216 миллионов рублей в рейтинге представлены лоты в ЖК «Времена Года», а также в 1-м Обыденском переулке, 5/7 и 1-м Зачатьевском переулке, 21. Самая дешевый в рейтинге лот с видом на храм расположен на Пятницкой улице. Эта трехкомнатная квартира в малоквартирном доме выставлена на продажу за 39 миллионов рублей.

«Квартира с видом на храм — олицетворение духовной стойкости и силы, — прокомментировала рейтинг Янина Серова, директор департамента продаж городской недвижимости Blackwood. — Это достойное место для жизни современных людей ценящих покой и уют дома после напряженных рабочих будней. Красота храмов, их уникальная архитектура, чистота звучания колоколов доносят до каждого, пожалуй, главные ценности — веру, надежду и любовь».