Птицеводов Южного Урала накрыл кризис перепроизводства

Закупочные цены на продукцию птицеводов снижаются на протяжении последних трех лет, а стоимость кормов, электроэнергии, ремонта оборудования, напротив, только растет. Если не принять меры, предприятия «сами себя съедят». По данным федерального ведомства, в прошлом году отпускные цены российских компаний снизились на 17,5 процента, с начала этого года падение составило еще два процента. Средние потребительские цены курятины в марте оказались на 2,4 процента меньше, чем в начале года.

По словам гендиректора российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, внутренний рынок мяса практически наполовину занимают птицеводы, поэтому главным способом регулирования должен стать баланс спроса и предложения, налаживание переработки и упрощение логистики. Но серьезных улучшений стоит ожидать только при условии развития экспортного потенциала.

Птицеводы Южного Урала тоже смотрят на восток — видят перспективы в развитии сотрудничества с Китаем Вьетнамом , странами Юго-Восточной Азии, поскольку ситуация на региональном рынке хуже общероссийской. Челябинская область шестой год подряд занимает второе место в стране после Белгородской по объемам производства курятины, так что кризис перепроизводства ощущается здесь более остро.

В прошлом году в Челябинской области в хозяйствах всех категорий произвели 350,5 тысячи тонн мяса птицы. Такие показатели хорошо смотрятся в отчетах, но на деле объемы производства мяса птицы в три раза превышают медицинскую норму (30 килограммов на человека в год), а его доля в структуре всех видов мяса — более 65 процентов (в среднем по России — 44,2). Такой рацион не осилить ни любителям гриля, ни ценителям наггетсов.

К тому же челябинский покупатель, голосуя кошельком, сделал выбор в пользу более дешевых кур, завозимых из других регионов под заказ торговых сетей. Резервов для сокращения себестоимости и дальнейшей модернизации производства у местных игроков рынка оказалось недостаточно, они сильно закредитованы, что значительно сужает поле для маневра.

— Дефицит субсидий на льготные кредиты для птицеводческой отрасли в Челябинской области составляет порядка 60 миллионов рублей, в то время как в растениеводстве — профицит средств, — говорит министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин . — Есть необходимость перераспределения лимитов за счет растениеводства.

Однако пока этот вопрос остается открытым, а значит, искать пути сокращения издержек придется самим птицеводам.

Дороговизна кредитов сказалась на развитии птицепрома: раньше выдавали льготные займы под 3-4 процента годовых, теперь — под 13-14 — Простейший способ поднять цену на мясо птицы — договориться всем о снижении объема производства на 10-15 процентов, но, я считаю, в ситуации падения доходов населения такие меры недопустимы, — рассуждает глава одной из крупных местных птицефабрик Андрей Косилов

О том, что ситуация на рынке нездоровая, говорят экономические показатели: на этой птицефабрике за год удалось снизить себестоимость привеса на 18 процентов, в результате затраты сократились на 59 миллионов рублей и, казалось бы, прибыль предприятия должна была вырасти. Но она сократилась аж на 40 миллионов. В компании объясняют, что причиной стало резкое снижение цен на курятину из-за перепроизводства и демпинга со стороны компаний, продающих товар дешевле себестоимости. Такие фирмы используют любые возможности для пополнения оборотных средств, чуть отдаляя неизбежное банкротство.

Дороговизна кредитов сказалась и на добросовестном бизнесе: раньше у предприятий птицепрома была возможность оформить льготные займы под 3-4 процента годовых (с учетом субсидии), а сегодня деньги предлагают под 13-14 процентов.

— Если общество и государство заинтересованы в том, чтобы птицеводство сохраняло рентабельность, а потребление мяса населением росло, нужно обеспечить бизнес льготными кредитами, но в тесной привязке к объемам производства, чтобы избежать всякого рода мошенничества со стороны производителей, — считает Андрей Косилов.

По его словам, еще одним действенным механизмом регулирования рынка и поддержки отечественного птицепрома может стать введение дотаций на килограмм произведенного мяса. Эта тема давно обсуждается, но до сих пор не получила должной поддержки на федеральном уровне. Также важной и своевременной стала бы господдержка экспорта, особенно на старте освоения новых рынков сбыта.

Для решения проблемы перепроизводства мяса птицы необходим комплексный подход, который позволит удержать рост цен на продукцию и при этом не приведет к банкротству ведущие предприятия птицепрома.

— Для конечного потребителя падение цен — это огромное благо, и разговоры о необходимости снизить объемы производства на деле спровоцируют рост цен на мясо птицы и, как следствие, приведут к сокращению объемов продаж. Это неправильно, поскольку значительная часть населения и так не имеет возможности качественно и полноценно питаться, — констатирует Андрей Косилов. — У государства сегодня есть возможности для поддержания такой социально ориентированной отрасли, как птицепром, и важно совместно определить пути выхода из кризиса.