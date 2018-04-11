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В Самаре тепло в дома на Краснодонской вернут до конца дня
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В Самаре тепло в дома на Краснодонской вернут до конца дня 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары пожаловались на отсутствие тепла в нескольких домах на улице Краснодонской. По их словам, в квартирах периодически отключают отопление. Об этом собственники жилья сообщили 63.ru.
— Тепла в квартирах нет уже сутки, — рассказала жительница дома № 5 на улице Краснодонской.
В «ПТС» подтвердили, что в среду, 11 апреля, на этом участке проводились плановые работы.
— Для потребителей сохранили теплоснабжение и подачу горячей воды в статическом режиме. Управляющую компанию предупреждали о проведении работ заранее, — рассказал представитель «ПТС».
Полностью теплоснабжение в квартиры планируют вернуть до конца суток.
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