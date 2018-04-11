На «Ростов-Арену» каждый год будут тратить по 300 миллионов рублей

Кругленькую сумму в 309 миллионов рублей будут каждый год тратить на содержание нового ростовского стадиона после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

— Общая сумма расходов на содержание — 309 миллионов рублей, из них 90 — это средства из внебюджетных источников, 210-220 миллионов — бюджетная нагрузка. Расчеты пока несут предварительный характер. Сейчас Минспорт России направил запрос на выделение из федерального бюджета субсидий на эксплуатацию стадионов в режиме «Наследие» в первые три года, — сказал Самвел Аракелян

Он добавил, что точный план и концепцию содержания стадиона разработают до 30 октября.

Стадион «Ростов Арена» начали строить в 2013 году. Стоимость постройки — почти 20 миллиардов рублей. Стадион вмещает 45 тысяч человек. Первый тестовый матч пройдет 15 апреля между ФК «Ростов» и СКА «Хабаровск».