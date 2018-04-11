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В столице провели экологический рейтинг, в котором район Сокольники был признан лучшим
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В столице провели экологический рейтинг, в котором район Сокольники был признан лучшим 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Составлен экологический рейтинг районов столицы. Район Сокольники признан одним из самых чистых в городе по результатам рейтинга, проведенного группой компаний «Экостандарт».
При составлении рейтинга учитывались 12 критериев, которые влияют на состояние окружающей среды: плотность населения, наличие промзон, водоемов, крупных предприятий, а также источников негативного воздействия из соседних районов, загруженность дорог, близость аэропортов и крупных автодорог, наличие объектов теплоэнергетики, озеленение территории, а также соседство с крупными лесными и лесопарковыми массивами.
Эксперты оценили 125 районов города и 21 поселение ТиНАО. Район Сокольники был признан одним из самых чистых в городе согласно данным, представленным на сайте компании в нынешнем апреле. В тройке лучших по экологии районов ВАО значатся Ивановское и Измайлово.
Проект нацелен на информирование москвичей об объективной экологической обстановке в столице. Эксперты уверены, что большинство негативных факторов экологии поддаются минимизации. Жители столицы могут способствовать решению данной проблемы, установив систему очистки воздуха в квартире, например. Более того, данные рейтинга можно учитывать при выборе квартиры в аренду или покупке нового жилья.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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