Эксперт: запрет на хостелы в жилых домах приведет к росту цен до 40%

МОСКВА , 11 апреля — РИА Недвижимость. Запрет на размещение хостелов в жилых домах может привести к росту цен на проживание в них до 40%, считают эксперты, сообщила РИА Недвижимость заместитель директора департамента управления активами NAI Becar Дарья Канева.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях может вступить в силу 1 октября 2018 года. Закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях был внесен в Госдуму Галиной Хованской в сентябре 2015 года и принят нижней палатой в первом чтении в мае 2016 года.

ЦЕНОВОЕ ВЛИЯНИЕ

По словам Каневой, сейчас в Москве насчитывается 450 хостелов, из которых самый крупный — на 300 мест. «В основном речь идет о малых объектах на 30-35 мест, сосредоточенных преимущественно в жилом фонде. Средний уровень загрузки составляет 60-65%, а стоимость размещения — 492 рубля», — указывает она.

Она считает, что после вступления закона в силу цены на размещение в московских хостелах подрастут до 600-800 рублей за сутки.

Канева также считает, что законопроект призван сделать рынок хостелов более прозрачным и понятным. Это, в свою очередь, будет способствовать привлечению понятных инвесторов. В случае реализации данной инициативы в выигрыше оказались бы отдельно стоящие хостелы и расположенные в нежилых зданиях, считает она. К примеру, в Москве сегодня только 10% от предложения в сегменте хостелов составляли специально построенные хостелы или отдельно стоящие здания.

По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер, большой объем хостелов располагаются в жилых домах, и, безусловно, в случае принятия поправок данная инициатива немного «почистит» этот рынок — часть объектов закроются. «При этом в случае принятия законопроекта с учетом поправок о возможности согласования хостела с жильцами дома или подъезда, думаю, что в ряде случаев хостелы смогут договориться с жильцами и продолжат работу», — говорит она.

Как отмечает Веллер, профиль гостя хостелов и качественных отелей различен, и реализация законопроекта в таком виде вряд ли повлияет на гостиничный рынок: гости закрытых хостелов не переориентируются на качественные отели, а скорее предпочтут другой хостел. «Таким образом, мы не ожидаем, что это кардинально повлияет на рынок: спрос перераспределится внутри сегмента хостелов, что позитивно отразится на загрузке оставшихся объектов, но скорее всего не приведет к росту цен», — заключает Веллер.

ОЧИЩЕНИЕ РЫНКА

"Данный законопроект носит практически заградительный характер: мне трудно представить ситуацию, в которой соседи согласились бы с тем, чтобы рядом с ними был отрыт хостел, даже если с этим хостелом не будут связаны никакие скандальные истории и шум", — рассуждает партнер, руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова

По ее словам, хостелы, как и гостиницы, должны все же размещаться в нежилом фонде. А те, кто хочет заработать на сдаче в аренду своего жилья, могут сдавать его посуточно, не обязательно делать «хостел» (хотя в 90-е годы в Москве официально существовала одна ведомственная гостиница на три номера, которая располагалась в жилом доме). «Таким образом, мне кажется, что закрытие хостелов в жилых домах только упорядочит этот рынок, убрав с него некачественное предложение», — говорит она.

От запрета на хостелы в жилых домах выиграют владельцы квартир, сдающие их посуточно — именно с этой категорией имеют точки пересечения клиенты хостелов, добавляет Смирнова.