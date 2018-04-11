Во сколько обойдется болельщикам визит на чемпионат Европы по борьбе? Составлены турпакеты

Разработаны туристические маршруты по Дагестану для гостей чемпионата Европы по борьбе 2018. Турпакеты с 27 апреля по 6 мая размещены на сайте Минтуризма республики. Цена образована в зависимости от вида спорта. Всего составлено 4 пакета: — Вольная борьба. Общая стоимость турпакета на 1 чел. — 19855 руб. — Греко-римская борьба. Общая стоимость турпакета на 1 чел. — 14575 руб. — Женская вольная борьба. Общая стоимость турпакета на 1 чел. — 14575 руб. — Грэпплинг. Общая стоимость турпакета на 1 чел. — 14575 руб. В пакет включены трансфер из аэропорта, проживание в отеле, входные билеты и экскурсия в город Дербент Подробнее о туристических пакетах можно узнать по ссылке.