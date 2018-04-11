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Во сколько обойдется болельщикам визит на чемпионат Европы по борьбе? Составлены турпакеты
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Во сколько обойдется болельщикам визит на чемпионат Европы по борьбе? Составлены турпакеты 

Mirmol.ru 1 час назад
Разработаны туристические маршруты по Дагестану для гостей чемпионата Европы по борьбе 2018. Турпакеты с 27 апреля по 6 мая размещены на сайте Минтуризма республики.
Цена образована в зависимости от вида спорта. Всего составлено 4 пакета:
— Вольная борьба. Общая стоимость турпакета на 1 чел. — 19855 руб.
— Греко-римская борьба. Общая стоимость турпакета на 1 чел. — 14575 руб.
— Женская вольная борьба. Общая стоимость турпакета на 1 чел. — 14575 руб.
— Грэпплинг. Общая стоимость турпакета на 1 чел. — 14575 руб.
В пакет включены трансфер из аэропорта, проживание в отеле, входные билеты и экскурсия в город Дербент.
Подробнее о туристических пакетах можно узнать по ссылке.
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