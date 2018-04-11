Объем предлагаемого жилья в Великобритании вырос на 43% за год

В целом по стране количество новых предложений увеличилось на 43,3%. В отчете предполагается, что большой ежегодный рост был следствием Брексита. В марте 2017 года количество предлагаемых объектов фактически упало на 27,7% по сравнению с февралем, поскольку доверие покупателей и продавцов пострадало от опасений, что статья 50 вызовет экономические потрясения, сообщает PropertyWire.

В целом, из 100 проанализированных городов в 50 наблюдался рост предложения и в 50 — спад в марте 2018 года. После Чичестера наибольшее увеличение числа объявлений о продаже жилья — в Дареме, на 32,9%. Далее идет Бутл (29,4%), Честер и Олдхэм (24%), Гастингс (23,6%) и Стирлинг (22%).

Самый большой спад предложения на 26,3% наблюдался в Рочдейле, Сале (23,7%), Бате (22,7%), Ланкастере (21.6%), Суиндоне (21%).

В Лондоне объем предлагаемого жилья вырос на 4,4% в марте по сравнению с февралем. Самый резкий рост за год — в Ньюхэме (45.1%), Барнете (16.8%), Хиллингдоне (16,4%), Энфилде (14%) и Хакни (13.2%).