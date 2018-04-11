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ЛСР построит на ЗИЛе дом с двухметровыми голубями
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ЛСР построит на ЗИЛе дом с двухметровыми голубями 

РИА Недвижимость 46 минут назад
МОСКВА, 11 апреля — РИА Недвижимость. Девелоперская группа ЛСР построит на реорганизуемой территории завода ЗИЛ в Москве дом с двухметровыми скульптурами голубей на крыше.
Как говорится в сообщении девелопера, компания уже получила разрешение на строительство. Дом №15 площадью 51,5 тысяч квадратных метров будет возведен в рамках второй очереди жилого комплекса «Зиларт». Всего в нем запланировано 335 квартир общей площадью 17,7 тысячи квадратных метров и подземная парковка на 243 автомобиля.
Проектированием дома, состоящего из двух корпусов, занималось архбюро «Меганом».
Один корпус будет 16-этажным, его украсят эркерами, а фасады выполнят из рельефных фибробетонных серых панелей со строгим вертикальным рисунком. Со второго по четвертый этаж корпус отделают кирпичной кладкой, которая будет сочетаться с фасадами второго корпуса, сообщается в пресс-релизе.
Второй корпус, Г-образное восьмиэтажное здание с мансардным этажом, получит широкие рельефные карнизы и французские балконы. Как отмечается в сообщении, на крыше здания разместят скульптуры голубей высотой 1,8 метра.
"Зиларт" — один из крупнейших в Европе проектов по реорганизации промзон. Он предусматривает создание почти 20 гектаров озелененной и благоустроенной территории. Реализация всего проекта продлится до 2022 года. В его рамках на территории ЗИЛа планируется построить более 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости.
ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
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