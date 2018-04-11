ФСК направит более 1,3 млрд рублей на ремонтную программу в Северо-Западном федеральном округе 

Как поясняет компания, до конца 2018 года будет отремонтировано и модернизировано оборудование ключевых подстанций и магистральных воздушных линий регионов в зоне обслуживания филиала ФСК — «МЭС Северо-Запада». В результате повысится надежность электроснабжения регионов с населением свыше 14 млн человек.
ФСК в регионе отвечает за бесперебойную работу 99 подстанций суммарной мощностью более 39,7 тыс. МВА и более 13 тыс. км линий электропередачи. На энергообъетах будут проведены ремонты основного и вторичного оборудования.
В зоне ответственности ФСК ЕЭС на Северо-Западе также реализуется ряд крупных инвестиционных проектов для повышения надежности электроснабжения регионов. В 2018 году завершатся работы по строительству подстанции 500 кВ «Белобережская» и ЛЭП 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 — Пулковская-Южная». Будет продолжена комплексная реконструкция и техническое перевооружение подстанции «№20 Чесменская СПб» и строительство 330 кВ «Мурманская». Также запланировано завершение основных работ по укреплению связи энергосистем Центра и Северо-Запада.