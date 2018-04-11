ФСК направит более 1,3 млрд рублей на ремонтную программу в Северо-Западном федеральном округе

Как поясняет компания, до конца 2018 года будет отремонтировано и модернизировано оборудование ключевых подстанций и магистральных воздушных линий регионов в зоне обслуживания филиала ФСК — «МЭС Северо-Запада». В результате повысится надежность электроснабжения регионов с населением свыше 14 млн человек.

ФСК в регионе отвечает за бесперебойную работу 99 подстанций суммарной мощностью более 39,7 тыс. МВА и более 13 тыс. км линий электропередачи. На энергообъетах будут проведены ремонты основного и вторичного оборудования.