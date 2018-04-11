Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье в 2017 году

Португалия и По данным Евростата, в четвертом квартале 2017 года цены жилье в Евросоюзе выросли в среднем на 4,5% по сравнению с последними тремя месяцами 2016-го. Лидерами по годовому росту цен признаны Ирландия Словения . А вот в Италии стоимость жилой недвижимости уменьшилась на 0,3%. В квартальном исчислении самый значительный прирост стоимости жилья отмечен в Словении (+3,7%), Хорватии (+3,2%) и на Кипре (+2,7%), а спад — в Швеции (-2,8%), Дании (-1,7%), Бельгии (-0,4%) и Финляндии (-0,3%). Кстати, компания Knight Frank составила рейтинг стран мира по росту цен на жилье за 2017 год. Изменение цен на жилье с четвертого квартала 2016 года по четвертый квартал 2017 года: Болгария +8,2% Германия +3,7% Чехия +8,4% Эстония +4,9% Испания +7,2% Франция +3,9% Финляндия +1,2% Италия -0,3% +2,5% Бельгия +3,7% Дания +4,4% Ирландия +11,8% Хорватия +7,6% Латвия +8,1% Литва +6,9% Люксембург +4,3% Венгрия +7,6% Мальта +4,1% Нидерланды +8,5% Австрия +6,5% Польша +3,9% Португалия +10,5% Румыния +5,6% Словения +10,0% Словакия +5,8% Великобритания +5,1% Исландия +17,3% Норвегия +0,6%