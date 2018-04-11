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Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье в 2017 году
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Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье в 2017 году 

Prian.ru 43 минуты назад
Фото: Prian.ru
По данным Евростата, в четвертом квартале 2017 года цены жилье в Евросоюзе выросли в среднем на 4,5% по сравнению с последними тремя месяцами 2016-го. Лидерами по годовому росту цен признаны Ирландия, Португалия и Словения. А вот в Италии стоимость жилой недвижимости уменьшилась на 0,3%. В квартальном исчислении самый значительный прирост стоимости жилья отмечен в Словении (+3,7%), Хорватии (+3,2%) и на Кипре (+2,7%), а спад — в Швеции (-2,8%), Дании (-1,7%), Бельгии (-0,4%) и Финляндии (-0,3%). Кстати, компания Knight Frank составила рейтинг стран мира по росту цен на жилье за 2017 год.
Изменение цен на жилье с четвертого квартала 2016 года по четвертый квартал 2017 года:
Болгария
+8,2%
Германия
+3,7%
Чехия
+8,4%
Эстония
+4,9%
Испания
+7,2%
Франция
+3,9%
Финляндия
+1,2%
Италия
-0,3%
+2,5%
Бельгия
+3,7%
Дания
+4,4%
Ирландия
+11,8%
Хорватия
+7,6%
Латвия
+8,1%
Литва
+6,9%
Люксембург
+4,3%
Венгрия
+7,6%
Мальта
+4,1%
Нидерланды
+8,5%
Австрия
+6,5%
Польша
+3,9%
Португалия
+10,5%
Румыния
+5,6%
Словения
+10,0%
Словакия
+5,8%
Великобритания
+5,1%
Исландия
+17,3%
Норвегия
+0,6%
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