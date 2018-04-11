Минстрой упростил ведение реестра лицензий домоуправляющих компаний

Министерство строительства упростило ведение реестра лицензий домоуправляющих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт РИА «Новости».

Отмечается, что была упрощена процедура внесения изменений в реестр в случае смены управляющей организации.

Теперь это можно сделать на основании заявления новой компании, ранее законодательство требовало для внесения изменений предоставить обращение предыдущей управляющей организации.

Также органы госжилнадзора получили право не включать жилой многоквартирный дом в реестр на основании решения, которое может быть признано ничтожным. Чаще всего такие решения принимают собрания собственников жилья, не имеющие кворума.

Кроме того, Минстрой разрешил вносить изменения в реестр без дополнительных процедур после реорганизации управляющей компании. Ранее закон требовал подтверждать право вновь управлять домом.