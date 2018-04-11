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Минстрой упростил ведение реестра лицензий управляющих домами компаний
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Минстрой упростил ведение реестра лицензий управляющих домами компаний 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Минстрой России упростил порядок ведения реестра лицензий управляющих жилыми домами компаний, говорится в сообщении ведомства.
В частности, приказом министерства упрощена процедура внесения изменений в реестр при смене управляющей организации. Ранее органы жилищного надзора вносили изменения только на основании заявления ушедшей компании, теперь осуществить передачу прав на управление домом можно на основании заявления от новой организации, указывается в пресс-релизе.
Кроме того, органы жилищного надзора получили полномочия не включать дом в реестр лицензий на основании решения, которое отвечает признакам ничтожности. Например, при отсутствии кворума общего собрания собственников, поясняется в сообщении.
Также, отмечается в нем, изменения в реестр будут вноситься в случае, если управляющая организация реорганизована. Ранее компаниям требовалось снова получать подтверждение своего права управлять домом на общем собрании собственников.
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