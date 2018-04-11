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Добросовестным лесопользователям упростят продление аренды
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Добросовестным лесопользователям упростят продление аренды 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Арендаторов лесных участков, добросовестно исполняющих обязанности по договору аренды, следует поддержать упрощением ряда норм о пролонгации договора аренды. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы депутатами Госсобрания Удмуртии.
В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась «Парламентская газета», указано, что в настоящее время Лесной кодекс лишает добросовестных лесопользователей права на заключение договора аренды лесного участка на новый срок по тем договорам аренды, которые изначально были заключены без торгов.
В этой связи удмуртские депутаты предложили установить в кодексе дополнительный случай упрощённой аренды, под который подпадают требования о заключении добросовестными арендаторами лесных участков новых договоров аренды без проведения торгов.
При этом в Лесном кодексе должны быть прописаны критерии, позволяющие уполномоченным органам определить добросовестное целевое использование лесных ресурсов арендатором и предпринятые им меры по защите экологии.
Отмечается, что добросовестные арендаторы имеют право на продление договора аренды в упрощённом порядке, так как за счёт собственных финансовых ресурсов, наряду с целевым использованием участков проводят работы по уходу за лесом, охране, защите и воспроизводству лесов, семеноводству, выращиванию посадочного материала, лесоустройству, отводу и таксации лесосек.
Кроме этого, арендаторы вкладывают свои средства в развитие деревоперерабатывающего производства, приобретают специальную технику и оборудование, создают рабочие места.
Законопроект, как указывают авторы, будет способствовать развитию арендных отношений и позволит повысить эффективность использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
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