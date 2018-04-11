Добросовестным лесопользователям упростят продление аренды

Арендаторов лесных участков, добросовестно исполняющих обязанности по договору аренды, следует поддержать упрощением ряда норм о пролонгации договора аренды. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы депутатами Госсобрания Удмуртии

В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась « Парламентская газета », указано, что в настоящее время Лесной кодекс лишает добросовестных лесопользователей права на заключение договора аренды лесного участка на новый срок по тем договорам аренды, которые изначально были заключены без торгов.

В этой связи удмуртские депутаты предложили установить в кодексе дополнительный случай упрощённой аренды, под который подпадают требования о заключении добросовестными арендаторами лесных участков новых договоров аренды без проведения торгов.

При этом в Лесном кодексе должны быть прописаны критерии, позволяющие уполномоченным органам определить добросовестное целевое использование лесных ресурсов арендатором и предпринятые им меры по защите экологии.

Отмечается, что добросовестные арендаторы имеют право на продление договора аренды в упрощённом порядке, так как за счёт собственных финансовых ресурсов, наряду с целевым использованием участков проводят работы по уходу за лесом, охране, защите и воспроизводству лесов, семеноводству, выращиванию посадочного материала, лесоустройству, отводу и таксации лесосек.

Кроме этого, арендаторы вкладывают свои средства в развитие деревоперерабатывающего производства, приобретают специальную технику и оборудование, создают рабочие места.

Законопроект, как указывают авторы, будет способствовать развитию арендных отношений и позволит повысить эффективность использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.