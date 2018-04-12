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В Госдуме обсудят ситуацию с обманутыми дольщиками в Ростовской области
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В Госдуме обсудят ситуацию с обманутыми дольщиками в Ростовской области 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Рабочая группа Госдумы по защите прав участников долевого строительства 12 апреля обсудит текущую ситуацию, связанную с решением проблемы завершения строительства проблемных жилых объектов. В этот раз участники группы сконцентрируются на одном из наиболее проблемных регионов — Ростовской области.
«О ситуации с долевым строительством в Ростовской области нас проинформируют депутаты Госдумы от Ростовской области Антон Гетта и Максим Щаблыкин, представитель инициативных групп дольщиков региона Людмила Истомина», — рассказал «Парламентской газете» руководитель рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Также на заседание приглашены представители Минстроя, Агентства ипотечного жилищного кредитования, Банка России и Минфина. О ходе строительства проблемных объектов в регионах в ходе рабочей встречи расскажет замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, а о работе Единой информационной системы жилищного строительства — представитель АО «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.
Рабочая группа по защите прав участников долевого строительства была организована по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина в июле 2017 года. В настоящее время в реестре группы насчитывается 154 276 обманутых дольщиков и около 1 179 проблемных объектов в 72 регионах. С 2007 по 2017 год достроены 2 330 проблемных многоквартирных жилых объектоа, в которых получили квартиры 259 718 семей.
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