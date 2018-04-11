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Пора переобуваться: спрос на летнюю резину вырос в Уфе в 1,7 раза
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Пора переобуваться: спрос на летнюю резину вырос в Уфе в 1,7 раза 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Специалисты сервиса «Яндекс. Маркет» проанализировали спрос и цены на летнюю «резину» в Уфе. По данным аналитиков, интерес к этой теме, как правило, «подрастает» в конце марта — начале апреля, когда начинают меняться погодные условия. Осенью автомобилисты спешат «переобуться» с середины октября.
В этом году спрос на шины стал расти в Уфе с середины марта, но резкий скачок продавцы заметили в конце первой недели апреля. С 9 апреля спрос на летнюю резину вырос в 1,7 раза.
В прошлом году автомобилисты начали активно «переобуваться» в середине апреля. Самый пик зафиксировали 17 апреля. В этом году владельцы машин начали задумываться о смене покрышек на две недели раньше.
— На площадке Яндекс. Маркета самыми популярными у уфимцев марками резины стали Nokian (19 процентов от всего спроса), Yokohama (7 процентов от спроса), Bridgestone и Нижнекамскшина (по 6 процентов от спроса), — сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Самой дорогой шиной стали MICHELIN — в среднем одна покрышка стоит 6806 рублей. Yokohama в местных интернет-магазинах, представленных на Яндекс. Маркете, обойдутся уфимскому автолюбителю в 5084 рубля за штуку. Самая бюджетная резина — от Нижнекамскшины — 2407 рублей.
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