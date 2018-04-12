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Строительство жилого дома на 109 квартир завершили в Коломне
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Строительство жилого дома на 109 квартир завершили в Коломне 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Строительство жилого дома завершено в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства жилого д. 4, расположенного на ул. Спирина в Коломне», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе указали, что проверка на объекте завершится 13 апреля. Уточняется, что площадь здания составляет 6 тыс. 544 кв. м. Финансирование — средства инвестора, застройщиком объекта является ЗАО «Мособлстрой — 3».
«По проекту в 10-этажном доме расположено 109 квартир. Из них однокомнатных — 69, двухкомнатных — 30, трехкомнатных — 10. Площадь квартир составляет 4 тыс. 613 кв. м. На придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения», — поясняется в сообщении.
Р. Тагиев отметил, что после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.
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