Десятиэтажный жилой дом в Коломне готовят к вводу в эксплуатацию

Строительство 10-этажного жилого дома на 109 квартир завершили в подмосковной Коломне , в настоящее время на объекте проходит итоговая проверка, после устранения замечаний дому выдадут заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства жилого дома №4, расположенного на улице Спирина в городе Коломна. Проверка на объекте завершится 13 апреля», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

Финансирование строительства дома вели на средства инвестора. Застройщиком объекта является ЗАО «Мособлстрой-3».

Площадь здания составляет 6544 квадратных метра. По проекту в 10-этажном доме расположены 109 квартир: 69 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Площадь квартир составляет 4613 квадратных метров.

На придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

Как пояснил Тагиев, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.