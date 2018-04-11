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Десятиэтажный жилой дом в Коломне готовят к вводу в эксплуатацию
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Десятиэтажный жилой дом в Коломне готовят к вводу в эксплуатацию 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строительство 10-этажного жилого дома на 109 квартир завершили в подмосковной Коломне, в настоящее время на объекте проходит итоговая проверка, после устранения замечаний дому выдадут заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства жилого дома №4, расположенного на улице Спирина в городе Коломна. Проверка на объекте завершится 13 апреля», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
Финансирование строительства дома вели на средства инвестора. Застройщиком объекта является ЗАО «Мособлстрой-3».
Площадь здания составляет 6544 квадратных метра. По проекту в 10-этажном доме расположены 109 квартир: 69 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Площадь квартир составляет 4613 квадратных метров.
На придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.
Как пояснил Тагиев, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.
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