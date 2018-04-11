Доля монолитного домостроения в марте 2018 года продолжила сокращаться (графики) 

По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам марта 2018 года доля монолитного домостроения сократилась до 18,5%. При этом доля монолитно-кирпичного строительства выросла до 33,9%. Анализ проектных деклараций позволил выявить следующую структуру использования стеновых материалов в текущем строительстве. Доля монолитно-кирпичного домостроения в марте выросла еще на 0,3%, достигнув 33,9%. Второе место удерживает кирпич с долей 19,1%. Монолит потерял 0,7% и теперь занимает 18,5% объема текущего строительства. Доля блочного домостроения выросла до 14,1% (+0,3% к февралю), а доля панели — до 14,0% (+0,3% к февралю). Снижение долей монолита и кирпича, а также медленный рост доли панели согласуется с ранее сделанными прогнозами с учетом планируемых сроков ввода в эксплуатацию и динамики долей материалов по дате выдачи разрешения на строительство. По расчетам доля блочного строительства вот-вот должна начать сокращаться по мере ввода объектов, запланированных на первый квартал. Монолит-кирпич лидирует в 17 регионах, среди которых особенно ярко выделяются пять, где доля монолитно-кирпичного домостроения превышает 50%: это Ростовская область (68,8%), Республика Дагестан (55,9%), Республика Бурятия (53,6%), Астраханская область (52,5%) и Воронежская область (50,7%). Кирпич преобладает в 36 регионах, причем в 20 из них кирпичное домостроение занимает более половины всего объема текущего строительства. В их числе Республика Марий Эл (86,9%), Республика Северная Осетия‑Алания (85,7%), Республика Ингушетия (78,6%), Тамбовская область (77,7%), Амурская область (76,8%), Смоленская область (72,9%), Вологодская область (71,8%), Республика Мордовия (67,8%), Республика Коми (65%) и Республика Алтай (61,6%). В 11 регионах первое место занимает монолит, при этом в шести субъектах его доля превышает долю всех остальных стеновых материалов. В этот список входят Мурманская область (100%), Сахалинская область (72,7%), Республика Тыва (71,4%), Республика Крым (66,8%), Приморский край (57,8%) и г. Севастополь (56,1%). Блочное домостроение предпочитают в девяти регионах РФ. Среди них лидируют пять, где доля блочного домостроения превышает 50%: это Ненецкий автономный округ (71,6%), Белгородская область (71,1%), Ямало‑Ненецкий автономный округ (68,8%), Тульская область (64,1%) и Нижегородская область (57,1%). Панель имеет максимальную долю в девяти регионах. Среди них стоит выделить четыре, где панельное домостроение занимает более половины всего объема текущего строительства: это Курганская область (79,6%), Челябинская область (64,1%), Оренбургская область (55,1%) и Новгородская область (53,7%).