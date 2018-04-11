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Этажность текущего строительства в марте 2018 года выросла до 16,3 кв. м (графики)
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Этажность текущего строительства в марте 2018 года выросла до 16,3 кв. м (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам марта 2018 года средняя этажность строящихся многоквартирных домов достигла 16,3 этажа. Средняя этажность текущего строительства продолжает расти. Наибольшая доля жилищного строительства ранее приходилась на дома высотой 13—17 этажей (в прошлом месяце на них приходилось 25,9% от всей площади строящегося жилья), а дома этажностью 18—24 этажа стремительно их догоняли (25,0% в феврале). В марте 2018 года доли жилья высотностью 13—17 и 18—24 этажей сравнялись, достигнув по 25,4%. Причем в абсолютных величинах на объекты повышенной этажности приходится даже чуть больше (на 14 тыс. м²) площади. Доля высотного строительства (25 и более этажей) также продолжает расти и составляет уже 15,5% (в прошлом месяце было 15,1%). В ТОП‑10 регионов по средней этажности произошли изменения. Лидерство удерживает Москва с этажностью 21,6 (против 21,1 по данным месячной давности). На второе место вырвался Приморский край со средней этажностью 20,4 (в прошлом месяце он был на четвертом, а в позапрошлом — на пятом месте). Рязанская область оказалась только третьей, хотя этажность у нее выросла на 0,1. Свердловская область — четвертая, Санкт-Петербург — на пятой позиции. В целом десятку составили те же регионы, что и месяц назад, и в большинстве из них отмечается рост средней этажности. Тенденция к росту средней этажности, видимо, сохранится. Среди строящихся объектов, разрешение на строительство которых было выдано в 2017 году, средняя этажность на полтора этажа выше достигнутых средних значений. Этажность жилья с разрешениями от 2018 года и вовсе составляет почти 24 этажа. По мере выхода на рынок новых объектов средняя этажность жилья, начатого в 2018 году, конечно, упадет, но график этажности все равно останется восходящим.
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