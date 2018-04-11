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Грузооборот Лиепайского порта вырос на 4,7%
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Грузооборот Лиепайского порта вырос на 4,7% 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В отчетном периоде через терминалы Лиепаи больше всего перевалили насыпных грузов — 1,54 млн т (+20%), что составляет 77% от всего объема грузов порта. В том числе зерновых — 1,01 млн т (+59,6%), строительных материалов — 151 тыс. т (+14,7%).
Генеральных грузов в I квартале обработали — 319 тыс. т (+35,5%), это 16% от общего тоннажа. Контейнеров за это время прошло — 9,1 тыс. т (-31,1%), накатных — 181,3 тыс. т (+54,3%), древесных 117,9 тыс. т (+49,7%).
Наливных грузов за январь-март перевалено 135,4 тыс. т (+20,5%). Это 7% от общего объема всех грузов. Их них нефтепродукты составили 108,2 тыс. т (+17,5%).
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