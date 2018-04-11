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В Москве ищут строителя дороги Марьино-Саларьево за 4 млрд рублей
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В Москве ищут строителя дороги Марьино-Саларьево за 4 млрд рублей 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы ищут подрядчика строительства второго этапа автодороги от поселка Марьино до деревни Саларьево, начальная стоимость контракта 3,99 миллиарда рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Как говорится в техзадании тендера, второй этап строительства предполагает возведение дороги длиной 5,6 километра и моста через реку Ликова.
Заявки на участие принимаются до 7 мая, проведение электронного аукциона назначено на 17 мая.
Ранее МСУ-1 выиграло контракт на строительство первого этапа дороги стоимостью 3,23 миллиарда рублей.
Общая протяженность трассы составит более 17 километров. Дорога будет состоять из трех участков: от Киевского до Калужского шоссе, от пересечения с дорогой Солнцево — Бутово — Видное до пересечения с трассой М3 «Украина» и от пересечения с трассой М3 до магистрали А101 Москва — Малоярославец — Рославль.
Дорога должна обеспечить транспортное движение от Киевского до Калужского шоссе параллельно МКАД и соединить два района Москвы и подмосковное Видное.
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