В Омске отремонтируют транспортную развязку за 400 млн рублей 

Об этом пишет «Новый Омск».
Сегодня, 11 апреля, состоялось заседание правительства Омской области. Члены регионального кабинета министров обсудили планы по ремонту дорог.
Так, в 2018 году начнётся реконструкция транспортной развязки у станции «Входная» под Омском. На эти цели потратят порядка 390 млн рублей. Ремонт завершат к 2020 году.
В настоящее время специалисты разрабатывают проект реконструкции дороги. На эти цели из бюджета выделили 9,5 млн рублей. Последний раз транспортную развязку ремонтировали в 2001 году. Сейчас диагностика показала, что объект находится в неудовлетворительном состоянии.