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В Омске отремонтируют транспортную развязку за 400 млн рублей
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В Омске отремонтируют транспортную развязку за 400 млн рублей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом пишет «Новый Омск».
Сегодня, 11 апреля, состоялось заседание правительства Омской области. Члены регионального кабинета министров обсудили планы по ремонту дорог.
Так, в 2018 году начнётся реконструкция транспортной развязки у станции «Входная» под Омском. На эти цели потратят порядка 390 млн рублей. Ремонт завершат к 2020 году.
В настоящее время специалисты разрабатывают проект реконструкции дороги. На эти цели из бюджета выделили 9,5 млн рублей. Последний раз транспортную развязку ремонтировали в 2001 году. Сейчас диагностика показала, что объект находится в неудовлетворительном состоянии.
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