В Омске отремонтируют транспортную развязку за 400 млн рублей

Об этом пишет «Новый Омск».

Сегодня, 11 апреля, состоялось заседание правительства Омской области . Члены регионального кабинета министров обсудили планы по ремонту дорог.

Так, в 2018 году начнётся реконструкция транспортной развязки у станции «Входная» под Омском . На эти цели потратят порядка 390 млн рублей. Ремонт завершат к 2020 году.

В настоящее время специалисты разрабатывают проект реконструкции дороги. На эти цели из бюджета выделили 9,5 млн рублей. Последний раз транспортную развязку ремонтировали в 2001 году. Сейчас диагностика показала, что объект находится в неудовлетворительном состоянии.