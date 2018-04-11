Роспотребнадзор Оренбурга защитил права инвалида из Крыма

В Управление Роспотребнадзора города Оренбурга обратился инвалид второй группы с заявлением, в котором просил Управление направить от его имени иск в суд для защиты нарушенных прав потребителя.

Как стало известно, мужчина проживает в Симферополе Крым ). Он заказал в Интернете электрический скутер для реабилитации инвалидов. Договор заключил с компанией ООО «Аюмед», которая осуществляет свою деятельность в Оренбурге, и заплатил сразу всю стоимость — 85 тыс. рублей. Но при этом в срок свой товар потерпевший так и не получил.

На протяжении нескольких месяцев потребитель направлял претензии продавцу, но ничего не смог добиться. Сейчас в Центральный райсуд передано исковое заявление о расторжении договора, взыскании неустойки и морального время.

Суд постановил удовлетворить требования истца частично. Теперь продавец должен вернуть мужчине стоимости товара в размере 85 тыс. рублей, неустойки — 70,5 тыс., компенсации морального вреда — 7,5 тыс. и штрафа в размере 81,5 тыс. рублей. Общая сумма превысила 240 тыс. рублей.