Волгоградские работодатели выплатили ФСС 94 млн рублей долгов

Более 94,2 миллиона рублей перечислили волгоградские предприниматели-должники в бюджет регионального отделения Фонда социального страхования

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 8 475 работодателей из 56 612 зарегистрированных имеют задолженность перед ФСС по уплате взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В общей сложности они не уплатили 225 миллионов рублей по состоянию на 1 января текущего года.

Сотрудники волгоградского ФСС ведут работу с должниками. К примеру, в минувшем году они направили им 24 000 требований об уплате задолженности, выставили 8 250 инкассовых поручений, вынесли 4 220 постановлений о взыскании задолженности за счет имущества работодателей, предъявили судебные иски.