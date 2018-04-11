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Волгоградские работодатели выплатили ФСС 94 млн рублей долгов
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Волгоградские работодатели выплатили ФСС 94 млн рублей долгов 

АиФ Волгоград 26 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Более 94,2 миллиона рублей перечислили волгоградские предприниматели-должники в бюджет регионального отделения Фонда социального страхования.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 8 475 работодателей из 56 612 зарегистрированных имеют задолженность перед ФСС по уплате взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В общей сложности они не уплатили 225 миллионов рублей по состоянию на 1 января текущего года.
Сотрудники волгоградского ФСС ведут работу с должниками. К примеру, в минувшем году они направили им 24 000 требований об уплате задолженности, выставили 8 250 инкассовых поручений, вынесли 4 220 постановлений о взыскании задолженности за счет имущества работодателей, предъявили судебные иски.
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