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Легенда «Спартака» Карпин продает квартиру за 150 миллионов рублей из-за долгов
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Легенда «Спартака» Карпин продает квартиру за 150 миллионов рублей из-за долгов 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Валерий Карпин главный тренер «Ростова», а также бывший главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Если работая экспертом на телеканале он зарабатывал 2 миллиона рублей в месяц, то перейдя в клуб «Ростов» тренер стал получать 30 тысяч евро в месяц. Однако у клуба висит долг перед командой в 400 миллионов рублей, поэтому есть вероятно того, что Карпин доработает этот сезон и не захочет там оставаться.
У спортсмена есть дом в Испании, где также живут его родители и дети: Мария и Валерия. Пока он вместе с третьей женой Дарьей живет в Ростове, но скорее всего скоро уедет за границу. По данным СМИ, сейчас Валерий Георгиевич продает свою роскошную квартиру, которая расположена в десятиэтажном здании на Тверской. Если он купил ее за три миллиона рублей, то недавно решил ее продать за 167 миллионов рублей. Однако она не стала пользоваться спросом, поэтому тренер снизил цену и теперь просит за нее чуть меньше 150 миллионов рублей. Известно, что площадь квартиры составляет 384 квадратных метра. В ней имеется семь спален, около шести санузлов, тренажерный зал и даже курительный салон.
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Журналисты считают, что Карпин продает недвижимость из-за долгов. Пять лет назад один из банков подал на него в суд о взыскании просроченного кредита и пени на сумму 22 миллиона евро. Скорее всего тренер потратил свой бюджет на погашение банковского долга и теперь хочет восстановить его, выручив деньги за квартиру, так как намерен переехать в Испанию, сообщает EG.ru. Отметим, что у Валерия Георгиевича уже есть испанское гражданство, а также эстонское и российское.
квартира Карпина / фото: EG.ru
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