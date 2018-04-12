Шашлычные и автостоянки. Топ-5 самых богатых депутатов гордумы Кирова

5. Владимир Репняков — 6,3 млн рублей Пятое место в рейтинге самых обеспеченных депутатов Кировской гордумы занял первый заместитель председателя правления ОАО КБ «Хлынов» Владимир Репняков. Он за прошлый год заработал 6,3 млн рублей. Депутат владеет квартирой площадью 75 кв. метра, половиной квартиры площадью 127,3 кв. метра, гаражом, автомобилем Nissan Murano и прицепом. Его супруге принадлежит вторая половина вышеназванной квартиры, жилой дом площадью 304,9 кв. метра, участок площадью 2 тыс. 297 кв. метра и нежилое помещение площадью 33,5 кв. метра. Кроме того, на нее оформлен автомобиль Kia Soul.

4. Владимир Журавлев — 18,4 млн рублей Почти в три раза больше в 2017 году заработал занявший четвертое место председатель совета директоров группы компаний «Элки» Владимир Журавлев — 18,4 млн рублей. Ему принадлежат 26 объектов недвижимости, среди которых земельные участки, три квартиры общей площадью более 340 кв. метра, производственные и нежилые помещения, а также четыре легковых автомобиля — Mitsubishi Outlander, Volkswagen Polo и два Suzuki Grand Vitara.

3. Денис Ерохин — 19,1 млн рублей На третьем месте расположился управляющий ООО «Управление Недвижимостью» Денис Ерохин, который за прошлый год заработал 19,1 млн рублей. Ему принадлежат административное здание (658 кв. метра), два здания (173,8 и 302,1 кв. метра), здание кафе-шашлычной (204 кв. метра) и доли в помещении трех автостоянок. Кроме того, в пользовании Ерохина находятся квартира (118,8 кв. метра) и четыре земельных участка. Сразу по несколько квартир и помещений принадлежит троим детям Ерохина.

2. Валерий Крепостнов — 28 млн рублей Вторым в рейтинге самых богатых депутатов Кировской гордумы стал председатель правления Фонда содействия развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Валерий Крепостнов, доходы которого в 2017 году составили 28 млн рублей. Ему принадлежат два земельных участка (1,093 тыс. и 93 тыс. 791 кв. метра), гараж и нежилое помещение (82,4 кв. метра). Кроме того, он владеет двумя автомобилями — «ГАЗ-21» и Mercedes-Benz. Супруга депутата в 2017 году заработала 4,1 млн рублей. Она владеет семью земельными участками, двумя жилыми домами (360,8 и 680,7 кв. метра), двумя квартирами (100,6 и 98,2 кв. метра), нежилым помещением (54,9 кв. метра) и автомобилем Mercedes-Benz.

1. Михаил Шихов — 31,5 млн рублей Самым богатым депутатом гордумы Кирова стал директор по развитию ООО «САХ» Михаил Шихов, заработавший за прошлый год 31,5 млн рублей. В его собственности находится три жилых дома (439,9, 104 и 100 кв. метра), две квартиры (47,1 и 58,5 кв. метра), четыре нежилых помещения общей площадью почти 700 кв. метра и земельные участки (1 тыс. 365 и 209 тыс. 566 кв. метра). В пользовании жены есть квартира площадью 58,3 кв. метра.

Фото: kirov.er.ru, newsler.ru