Стадион Ленина в Орле превратился в «черную дыру»

В начале марта на новом сайте болельщиков ФК «Орел» был опубликован фоторепортаж со стадиона Ленина. Запустение, мусор, уныние. Сегодня, 11 апреля, издание «Орелспорт» опубликовало новость о причинах очередного приостановления ремонтных работ.

«Исполняющий обязанности начальника областного спортуправления Алексей Берестов пояснил, что в процессе реконструкции стадиона были выявлены работы, не учтенные в проектно-сметной документации. О чем конкретно говорится в ответе областного спортуправления, не известно. Реконструкция стадиона «Центральный» продолжится при выделении дополнительных средств из бюджета», — сообщает «Орелспорт».

Сложно в одном тексте перечислить все недочеты в проектах и строительных работах. Чего только стоят моментально заросшие плесенью отремонтированные помещения под трибунами и общественный туалет с унитазами, но без отопления. Запроектированные навесы, которые могло сорвать порывом ветра. Трасса для бобслеистов, которою на деле нельзя было использовать.

Сложно подсчитать, сколько бюджетных средств объект уже съел. За четыре года, со времени начала ремонта, в стадион вложили около 600 млн рублей, 500 из которых из федерального бюджета.

Приведем данные с официального сайта областного правительства.

В 2017 и 2018 годах на строительство навесов над восточной и западной трибунами, а также тепловых сетей к общественному санузлу из бюджета выделено по 30 млн рублей.

В 2016 году предусмотрено 6,8 млн рублей. Кроме того, аванс федеральных средств составляет 29,1 млн рублей.

Объем финансирования работ по реконструкции Центрального стадиона им. В. И. Ленина в 2015 году составил 130 млн рублей.

В 2014 году федеральные субсидии на реконструкцию стадиона им. Ленина составили 85 млн рублей. Из регионального бюджета — 10 млн рублей.

В 2013 году — 50 млн рублей.

В 2011 — 2012 годах — 191 млн рублей.

А сколько еще было миллионов и миллиардов, которые не попали в публикации?

(Фото pfcorel.com).