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В Москве около 25 заявок на подключение к «Кабинету застройщика» поступает ежемесячно
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В Москве около 25 заявок на подключение к «Кабинету застройщика» поступает ежемесячно 

РИАМО 1 час назад
В настоящее время в «Кабинете застройщика» зарегистрировано более 200 пользователей из 78 организаций, ежемесячно поступает порядка 25 заявок на подключение, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
Онлайн-сервис для застройщиков был запущен по решению мэра Москвы Сергея Собянина в помощь строительным организациям, которые, зарегистрировавшись, получают исчерпывающую информацию о возводимых ими объектах. Застройщикам доступны такие сведения, как фото— и видеомониторинг возводимого объекта, ТЭПы, сведения о договорах аренды земельного участка, разрешительная градостроительная документация, решения рабочих групп и штабов.
«Из последних новшеств, в конце 2017 года в «Кабинете застройщика» были запущены электронные сервисы для СРО. Представители саморегулируемых организаций в режиме онлайн могут увидеть актуальную информацию о государственных контрактах, ходе реализации строительных проектов организаций-членов. Кроме того, СРО видит информацию о всех проведенных Мосгосстройнадзором проверках в отношении организации», — сообщил глава департамента Сергей Левкин.
Пройти регистрацию можно, зайдя на ugd.mos.ru, выбрав опцию «Вход для застройщика», воспользовавшись своей учетной записью на портале госуслуг города Москвы.
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