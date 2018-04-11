В Москве около 25 заявок на подключение к «Кабинету застройщика» поступает ежемесячно

В настоящее время в «Кабинете застройщика» зарегистрировано более 200 пользователей из 78 организаций, ежемесячно поступает порядка 25 заявок на подключение, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы Онлайн-сервис для застройщиков был запущен по решению мэра Москвы Сергея Собянина в помощь строительным организациям, которые, зарегистрировавшись, получают исчерпывающую информацию о возводимых ими объектах. Застройщикам доступны такие сведения, как фото— и видеомониторинг возводимого объекта, ТЭПы, сведения о договорах аренды земельного участка, разрешительная градостроительная документация, решения рабочих групп и штабов. «Из последних новшеств, в конце 2017 года в «Кабинете застройщика» были запущены электронные сервисы для СРО. Представители саморегулируемых организаций в режиме онлайн могут увидеть актуальную информацию о государственных контрактах, ходе реализации строительных проектов организаций-членов. Кроме того, СРО видит информацию о всех проведенных Мосгосстройнадзором проверках в отношении организации», — сообщил глава департамента Сергей Левкин Пройти регистрацию можно, зайдя на ugd.mos.ru, выбрав опцию «Вход для застройщика», воспользовавшись своей учетной записью на портале госуслуг города Москвы.