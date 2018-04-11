Н. Сергунина: Единый стандарт закупок для заказчиков Москвы способствует росту конкуренции

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Единые правила для заказчиков Москвы , осуществляющих работу в соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ, введены 1 января 2018 г. Еще рано подводить итоги, но уже можно отметить первые положительные эффекты по итогам I квартала. Доля закупок с единственным участником снизилась с 24 до 20,5% в сравнении с аналогичным показателем 2017 г.», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной

Отмечается, что среднее количество участников закупок возросло до трех. Также изменился показатель снижения стартовой стоимости процедур, в I квартале 2018 г. он составил 4,6%.