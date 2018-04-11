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Срок завершения строительства Фрунзенского моста всё-таки перенесли на 2020 год
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Срок завершения строительства Фрунзенского моста всё-таки перенесли на 2020 год 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Строительство Фрунзенского моста затянется еще на два года. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
— В 2020 году нам предстоит завершить строительство Фрунзенского моста, — сказал глава региона.
Возведение объекта стартовало в 2015 году. Стоимость работ составляет 12,296 миллиарда рублей. Первая очередь перехода будет включать в себя мосты через реку Самара и озеро Банное, транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной. Протяженность участка составит 2,67 километра.
Изначально завершить строительство объекта планировали в 2018 году. Но из-за недостатка финансирования сроки увеличили. Посмотрите последний фотоотчет со строительства моста.
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