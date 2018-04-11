Пять молодых семей в Котельниках получили сертификаты на социальную выплату на жилье

В администрации городского округа Котельники прошла церемония вручения пяти молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта жилищного строительства. От имени главы Котельников Ирины Польниковой с этим событием жителей поздравила заместитель главы администрации Галина Дюкарева

Сегодня радостное событие, особенно для вас. От главы Котельников Ирины Польниковой позвольте вручить вам свидетельства, которые позволят улучшить ваши жилищные условия. Хочу пожелать дальнейших успехов в решении столь важного вопроса. Рады помогать и решать такие значимые вопросы

— Галина Дюкарева.

Среди семей, которым вручили свидетельство, две многодетные. В одной из них воспитывается три ребенка, в другой — восемь детей.

Мы воспитываем троих детей. У нас однокомнатная квартира в микрорайоне Белая Дача. Площадь ее составляет 29 квадратных метров. Так как семья большая приходится снимать жилье, поскольку в нашей не хватает места. Уже нашли новую квартиру, ждали лишь получения свидетельства. Очень рады, что скоро въедем в новую трехкомнатную квартиру

— Надежда Тышковская.

Ранее, в Котельниках был также вручен сертификат на жилье вынужденным переселенцам. В конце августа — начале сентября запланирована выдача ключей

детям-сиротам