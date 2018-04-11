До 30% мелких игроков могут уйти с рынка малоэтажных ЖК московского региона

МОСКВА , 11 апр — РИА Недвижимость. До 30% мелких застройщиков могут покинуть рынок малоэтажной застройки московского региона при переходе на проектное финансирование, сообщила в ходе круглого стола гендиректор компании «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина

"Переход на проектное финансирование снизит объём предложения малоэтажного строительства. При переходе на проектное финансирование от 10% до 30% мелких и средних застройщиков могут исчезнуть с рынка малоэтажной застройки. Сейчас такой формат в основном выбирают мелкие девелоперы, в том числе компании, которые входят в финансовые группы. Но им будет проще взаимодействовать с банками при переходе на проектное финансирование", — сказала Шаталина.

По её словам, объём предложения малоэтажных проектов в московском регионе — 300 тысяч квадратных метров (84 проекта). С 2014 по 2017 год объём предложения снизился в 2,5 раза. Тот застройщик, который выбирает этот формат строительства, находится в сложных условиях.

"Почти 50% от суммы строительства привлекается в рамках 214 ФЗ по ДДУ. При проектном финансировании финансовая нагрузка увеличивается от 15% до 17%. Если земля обременена кредитными средствами, то это 30%", — добавила Шаталина.

Она посетовала на то, что стоимость двухкомнатной квартиры в одном из жилых комплексов в новой Москве при введении проектного финансирования может увеличиться на 580 тысяч рублей, «однушки» — на 420 тысяч рублей.

"Доля квартир малоэтажного сегмента в общей структуре предложения в Московской области снизится до 7-8%, в новой Москве — до 5%. Предложение малоэтажного сегмента, скорее всего, будет состоять из комплексов более высокого класса", — заключила Шаталина.