«Тройка РЭД» планирует построить малоэтажный ЖК в Подмосковье за 7 млрд руб

МОСКВА , 11 апр — РИА Недвижимость. «Тройка РЭД» планирует вложить порядка семи миллиардов рублей в строительство малоэтажного жилого комплекса в Ленинском районе Подмосковья , сообщил РИА Недвижимость гендиректор компании Сергей Патрикеев.

"Планируется пятиэтажная застройка на Каширском шоссе, в 10 километрах от МКАД. Площадь квартир порядка 80 тысяч квадратных метров, около 15 тысяч квадратных метров — это нежилые помещения. Объём инвестиций — порядка семи миллиардов рублей", — сказал Патрикеев.

По его словам, от дороги жилой комплекс будет отделен прогулочной зоной, предусмотрено строительство школы и детского сада. Строительство будет вестись на территории бывшей промзоны, где в том числе находятся складские помещения.

"В рамках ЖК «Май-2» будет организована центральная парковая зона, также будет облагорожен пруд в парке. В комплексе будут квартиры класса «комфорт» и «бизнес». Мы планируем выходить на стройку начиная с 2020 года. Сейчас идёт проектирование. Окончание строительства запланировано на 2023-2024 годы", — отметил Патрикеев.

Как говорится в материалах на сайте компании, сфера ее деятельности включает в себя полный цикл реализации инвестиционно-строительных объектов. Объекты компании сосредоточены в Московской области, общая площадь завершенных проектов составляет 709 тысяч квадратных метров.