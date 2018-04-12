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Правило «один застройщик — один дом» отменят, но не для всех
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Правило «один застройщик — один дом» отменят, но не для всех 

kvobzor.ru 4 часа назад
Минстрой подтвердил свое намерение отменить одну из самых противоречивых норм 218-ФЗ, предусматривающую выдачу одной компании одного разрешения на строительство одного объекта. Об этом на конференции «Апрельские тезисы рынка недвижимости» заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита СТАСИШИН.
При этом чиновник пояснил, что послабления коснутся лишь застройщиков, которые одновременно занимаются достройкой сразу нескольких проблемных объектов. Кроме того, от данного требования также могут освободить девелоперов, занимающихся реализацией проектов комплексного освоения территорий.
Напомним, что с 1 июля вступают в силу ряд положений 218-ФЗ, согласно которым привлекать средства дольщиков застройщики смогут лишь при условии соблюдения жестких финансовых и организационных ограничений деятельности. Наибольшую критику вызывало правило «один застройщик — один дом», так как невозможность тратить деньги дольщиков на строительство инфраструктуры вне пределов одного участка ставило крест на всех проектах комплексного освоения территорий.
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