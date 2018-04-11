Депутаты Кировской городской Думы отчитались о доходах за 2017-й год

Депутаты и руководство Кировской городской Думы предоставили о доходах, имуществе и расходах за прошлый год.

Так, глава Думы Елена Ковалева задекларировала доход в 4 млн 717 717 рублей, в ее собственности находится квартира, а у ее супруга — автомобиль Ford Fiesta. Его доход за прошлый год составил 604 226 рублей.

Заместитель председателя городской Думы Александр Востриков заработал 1 млн 936 242 рубля. У него в собственности 2х комнатная квартира и автомобиль Volkswagen Tiguan.

Доход еще одного заместителя Алексея Рябова составил 1 млн 368 610 рублей, в его собственности находятся две квартиры, земельный участок и автомобиль HONDA-CRV.

Доходы самых «богатых» депутатов составляют:

Михаил Шихов — 31 млн 563 618 рублей, у него в собственности — несколько жилых домов и нежилых помещений, а также 121 земельный участок.

Валерий Крепостнов — 28 млн 069 057 рублей, два земельных участка, гараж, нежилое помещение, а также Mercedes benz gl 500 4matic.

Денис Ерохин — 19 млн 100 000 рублей, 7 объектов недвижимости, а на трех несовершеннолетних детей записано более 40 объектов, среди которых квартиры, участки земли, помещения и здания.

Владимир Журавлев — 18 млн 430 654 рубля, 26 объектов недвижимости, среди которых земли, квартиры, производственные помещения, несколько легковых автомобилей (Mitsubishi Outlander, два Suzuki Grand Vitara и Volkswagen Polo).

Владимир Репняков — 6 млн 368 754 рубля, квартира, доля в еще одной квартире, гараж, а также автомобиль Nissan Murano.

Юрий Шлемензон — 5 млн 492 771 рубль, квартира, земельный участок, жилой дом и автомобиль BMW X3,.

Денис Елшин — 5 млн 063 979 рублей, 3 земельных участка, 5 зданий, 2 нежилых помещения, квартира, гараж, автомобили — Lexus LX 570, BMW X3 и Volkswagen.

Дмитрий Никулин — 4 млн 604 255 рублей, 2 земельных участка, 2 дома, 2 квартиры и гараж. Что касается авто, то это Skoda Yeti и TOYOTA Land Cruiser Prado.

Самыми «бедными» стали Алексей Вотинцев — 294 659 рублей, Анна Софронова — 225 977 рублей, Анна Лалетина — 196 946 рублей, а Николай Барсуков — 154 971 рублей.

Фото — nabludatel.ru