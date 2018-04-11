Бывший вице-спикер гордумы Пензы взятками погасил долги и сделал сына миллионером

Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении депутата и бывшего зампреда городской думы Георгия Тюрина, арестованного в мае 2017 года по обвинению во взяточничестве. Депутат долгое время пытался пролоббировать в мэрии строительное решение в пользу местного предпринимателя, получив взамен миллион рублей и заставив переписать на своего сына часть недвижимости коммерсанта.

Взятка долгом и недвижимостью

По результатам расследования в отношении пензенского депутата Георгия Тюрина ему предъявлены обвинения в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Еще одним фигурантом уголовного дела является адвокат областной адвокатской коллегии, которого Тюрин привлек в качестве юриста для оформления коррупционной сделки.

Коррупционера задержали и арестовали в мае прошлого года, после того как предприниматель, выступивший потерпевшей стороной, переоформил на сына депутата принадлежащий ему объект недвижимости площадью 1450 кв. метров и стоимостью около 34 млн рублей. Следователи установили, что недвижимостью бизнесмен расплатился с зампредом гордумы за его содействие в получении разрешения на отклонении от предельных параметров при строительстве коммерческого объекта. Передача объекта была оформлена в качестве фиктивной сделки купли-продажи, а документы для нее подготовил знакомый адвокат Тюрина.

«Зная, что администрация города Пензы вынесла постановление об отказе в предоставлении предпринимателю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, Тюрир продолжил использовать авторитет и иные возможности в силу занимаемых им должностей для оказания воздействия на должностных лиц администрации города», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Ранее за лоббирование своих интересов предприниматель также передал миллион рублей лицам, которым депутат якобы задолжал эту сумму. Таким образом общая сумма взятки, полученная Георгием Тюриным, под подсчетам следствия, составила более 35 млн рублей.