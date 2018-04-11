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Сергиеву Посаду необходим мораторий на многоэтажную застройку, считает Мень
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Сергиеву Посаду необходим мораторий на многоэтажную застройку, считает Мень 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Развитие подмосковного Сергиева Посада как духовного центра страны предполагает запрет на возведение нового многоэтажного жилья, сообщил РИА Недвижимость глава Минстроя России Михаил Мень.
"В визуальной близости с Троице-Сергиевой лаврой — это сто процентов. Это, конечно, компетенция властей муниципальных и региональных, но мы считаем, что это было бы абсолютно разумно. И в градостроительных решениях это все будет отражено", — сказал он.
Мень также заметил, что к октябрю КБ «Стрелка» разработает концепцию развития центральной части города и подготовит визуализацию для каждой улицы.
Во вторник глава Русской православной церкви патриарх Кирилл на заседании попечительского совета Троице-Сергиевой лавры заявил, что Сергиев Посад может получить особый статус, чтобы подчеркнуть особый исторический и духовный статус города. В качестве примера он привел Ватикан, являющийся центром для Католической церкви.
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