Сергиеву Посаду необходим мораторий на многоэтажную застройку, считает Мень

"В визуальной близости с Троице-Сергиевой лаврой — это сто процентов. Это, конечно, компетенция властей муниципальных и региональных, но мы считаем, что это было бы абсолютно разумно. И в градостроительных решениях это все будет отражено", — сказал он.

Мень также заметил, что к октябрю КБ «Стрелка» разработает концепцию развития центральной части города и подготовит визуализацию для каждой улицы.