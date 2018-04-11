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Медведев доволен увеличением доли малых и средних предприятий в экономике РФ
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Медведев доволен увеличением доли малых и средних предприятий в экономике РФ 

ТАСС 18 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, что за последние годы значительно увеличилась доля малого и среднего бизнеса в экономике страны.
"Особое внимание в рамках работы по улучшению инвестклимата должно быть уделено малому и среднему бизнесу, это так и происходило", — заверил председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме. Он напомнил о принятии «большого пакета решений — от создания профильной Корпорации развития МСП и инфраструктурных решений до налоговых льгот и особых условий кредитования».
"Статистика показывает, что эти решения принесли неплохой результат. За шесть лет количество малых и средних предприятий увеличилось приблизительно на треть, в начале этого года превысило шесть миллионов, а вклад этого сектора также вырос — до 22,3 процента", — привел данные глава кабмина. При это признал: «Понятно, что это еще не та цифра, которую мы все хотели бы видеть».
По его словам, «расширяется доступ малого и среднего бизнеса к деньгам, снижаются ставки по кредитам». «Не только из-за низкой инфляции, но и благодаря развитию Национальной гарантийной системы и субсидированию кредитов МСП. Сейчас небольшие предприятия, могут привлекать средства по ставке не выше 6,5%», — указал Медведев.
Он подчеркнул, что «общий уровень финансовой поддержки малых и средних предприятий в 2017 году составил 234 миллиарда рублей». «Это — качественно новый уровень. Создан гарантированный рынок сбыта для малых и средних предприятий — это закупки крупнейших заказчиков», — отметил премьер-министр.
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