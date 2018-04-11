Ещё
В Орловской области увеличились продажи жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орловской области увеличились продажи жилья 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В первом квартале 2018 года темпы жилищного строительства в Орловской области на 10% превысили показатели аналогичного периода минувшего года.
Об этом сообщил первый зампред правительства Николай Злобин заявил в эфире программы «Радио России. Орел». В качестве причины он назвал повышение спроса на жильё. Чиновник предположил, что в текущем году итоги работы строительной отрасли будут выше, чем в минувшем, чему способствует снижение ипотечной ставки.
Также среди положительных тенденций были отмечены несколько направлений стимулирования жилищного строительства. Предоставление земельных участков под застройку на льготных условиях при условии выделения квартир для переселения аварийного жилья. И система договоров развития застроенных территорий, когда застройщику предоставляется земельный участок для комплексного развития, на котором поэтапно возводится несколько домов. Также при этом исполняется договорённость о переселении из аварийного жилья. Благодаря этому, строительные компании могут планировать свою деятельность на несколько лет вперед.
Сообщение В Орловской области увеличились продажи жилья появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Ливнах на пожаре в квартире пострадал местный житель Орловцам рассказали как воспользоваться «Лесной амнистией» Росимущество не смогло доказать убытки от многоэтажек на вузовской земле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1108
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии403
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства237
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров177
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение