В Орловской области увеличились продажи жилья

В первом квартале 2018 года темпы жилищного строительства в Орловской области на 10% превысили показатели аналогичного периода минувшего года.

Об этом сообщил первый зампред правительства Николай Злобин заявил в эфире программы «Радио России. Орел». В качестве причины он назвал повышение спроса на жильё. Чиновник предположил, что в текущем году итоги работы строительной отрасли будут выше, чем в минувшем, чему способствует снижение ипотечной ставки.

Также среди положительных тенденций были отмечены несколько направлений стимулирования жилищного строительства. Предоставление земельных участков под застройку на льготных условиях при условии выделения квартир для переселения аварийного жилья. И система договоров развития застроенных территорий, когда застройщику предоставляется земельный участок для комплексного развития, на котором поэтапно возводится несколько домов. Также при этом исполняется договорённость о переселении из аварийного жилья. Благодаря этому, строительные компании могут планировать свою деятельность на несколько лет вперед.