В Омской области купят новые квартиры для жителей посёлка Затон

Об этом сообщает ИА «Омск здесь».

Сегодня, 11 апреля, состоялось заседание правительства Омской области . Чиновники обсудили мероприятия по противодействию паводку. Также члены кабинета министров решили проблему посёлка Затон. Эту деревню каждую весну затапливает паводковыми водами.

Правительство приняло решение о выделении 60 млн рублей на приобретение нового жилья для жителей этого посёлка. На эти деньги купят 35 домов.

Напомним, в 2017 году уровень воды в Иртыше в районе посёлка Затон достиг отметки 599 см. Жителей села пришлось эвакуировать. Им предоставили временное жильё.