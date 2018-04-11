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В Омской области купят новые квартиры для жителей посёлка Затон
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В Омской области купят новые квартиры для жителей посёлка Затон 

АиФ-Омск 58 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает ИА «Омск здесь».
Сегодня, 11 апреля, состоялось заседание правительства Омской области. Чиновники обсудили мероприятия по противодействию паводку. Также члены кабинета министров решили проблему посёлка Затон. Эту деревню каждую весну затапливает паводковыми водами.
Правительство приняло решение о выделении 60 млн рублей на приобретение нового жилья для жителей этого посёлка. На эти деньги купят 35 домов.
Напомним, в 2017 году уровень воды в Иртыше в районе посёлка Затон достиг отметки 599 см. Жителей села пришлось эвакуировать. Им предоставили временное жильё.
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