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Арендные ставки в Дубае постепенно снижаются
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Арендные ставки в Дубае постепенно снижаются 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Снижение арендных ставок более выражено в областях с избытком предложения, а также районах, которые находятся вдали от делового центра и общественной инфраструктуры. Сейчас сложно сказать, какие объекты особенно в тренде, так как за последние 12 месяцев спрос смещался не только между районами, но и между зданиями в одной общине, сообщает TradeArabia.
В течение первого квартала 2018 года недвижимость на стадии возведения составила 61% всех транзакций. Около 3 800 единиц жилья было сдано в Дубае в этот период.
Большинство местных специалистов в области недвижимости предсказывают, что во втором квартале 2018 года стоимость жилья и арендные ставки упадут на 5%. 42.4% агентов ожидают увеличения покупательского спроса, 55,6% — расширение условий, выставляемых продавцом, согласно опросу Property Monitor Residential Survey.
По словам топ-эксперта области, покупатели и арендаторы сейчас проявляют большую осторожность и проводят дальнейшую юридическую экспертизу доступных вариантов до принятия окончательного решения, связанного с недвижимостью. Это увеличивает временные рамки для заключения сделки, но также характерно для более зрелого и стабильного рынка.
К тому же, доходность дубайского рынка более высокая по сравнению с европейскими и достигает 8,5% годовых.
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