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Яндекс выяснил, какие шины предпочитают нижегородцы
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Яндекс выяснил, какие шины предпочитают нижегородцы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Аналитики Яндекс. Маркета проанализировали весенний спрос и цены на автомобильные шины в Нижнем Новгороде.
Как отмечается в сообщении, интерес к этой категории зависит от погодных условий.
В этом году спрос начал расти с середины февраля, но сильный скачок произошел только в конце марта-начале апреля. Тогда спрос на летнюю резину за неделю вырос почти в 1,5 раза.
Самыми популярными у нижегородцев марками резины стали Nokian (14% от всего спроса), Yokohama и Bridgestone (по 7% от всего спроса), Нижнекамскшина, Hankook Tire и Dunlop (по 5% от спроса). По данным Яндекс. Маркета, самой дорогой из популярных у нижегородских автолюбителей марок шин является MICHELIN. Одна такая шина обойдется автовладельцу из Нижнего Новгорода в среднем в 7249 рублей. Для сравнения: шины самой популярной у нижегородцев марки Nokian стоят в местных интернет-магазинах, представленных на Яндекс. Маркете, в среднем 5522 рубля за штуку, а самой недорогой из популярных марок стала Нижнекамскшина — 2441 рубль.
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