Губернатор Севастополя вручил многодетным семьям сертификаты на приобретение жилья

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вручил 23 многодетным семьям денежные сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает ForPost.

Единовременную денежную помощь можно будет потратить на приобретение или строительство жилья. Сумму каждого сертификата рассчитывали индивидуально для каждой семьи — от 2,8 до 6,4 миллиона рублей — в зависимости от количества членов семьи.

По словам губернатора Севастополя, в очереди на получение единовременной помощи стоит более полутысячи семей.

«Нам многое ещё предстоит сделать. Более 500 многодетных семей (595 семей из 3062 человек. — Ред.) стоят в очереди, мы будем предоставлять им меры социальной поддержки. У вас сегодня праздник, и для остальных мы постараемся в течение нескольких лет также сделать много хорошего», — сказал Овсянников.

В 2017 году в Севастополе сертификаты на покупку и строительство жилья получили 20 семей.