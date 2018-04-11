Банк «Финсервис» скорректировал ставки по вкладам

«Классика» размещается под 5,75—6,7% (ранее — под 5,55—7,25%), а «Решение онлайн» — под 6,1—6,75% (прежние ставки — 5,85—7,35%). Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

«Удобный» можно положить под 5,25—6,25% (вместо 5,05—6,75%). По выбору вкладчика, проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Продуктовый виджет

Сумма первоначального взноса для вышеперечисленных вкладов должна составлять не менее 1 тыс. рублей. Срок — три, шесть, девять месяцев, один, два или три года.

«VIP» (от 5 млн рублей на один, два и три года) открывается под 6,25—6,7% (ранее — под 6,55—7,25%). Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.

Все вклады пополняемые.

Кроме того, снижены ставки по вкладам в евро. По «Классике» и «VIP» теперь они достигают 0,15%, по «Удобному» — 0,1%.