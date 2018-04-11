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Д. Медведев: Почти 40% займов выдали в рамках госпрограммы субсидирования процентных ставок по ипотеке
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Д. Медведев: Почти 40% займов выдали в рамках госпрограммы субсидирования процентных ставок по ипотеке 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Почти 40% займов было выдано гражданам в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотеке. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
«Все это стало возможным благодаря запуску в марте 2015 г. программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. В результате почти 40% займов было выдано именно в рамках этой государственной программы. Это позволило и новые дома достроить, и запустить новые проекты», — сказал Д. Медведев.
Премьер-министр отметил, что на данный момент в стране фиксируется низкая процентная ставка по ипотеке.
«Ни в один другой период в нашей стране ставки по ипотеке не были такими низкими. Они сейчас меньше 10%. В прошлом году более 1 млн семей взяли около 2 трлн руб. на приобретение жилья. Сейчас примерно каждая третья семья может позволить себе взять ипотечные кредиты, и, конечно, нужно сделать все, чтобы количество таких семей расширялось. Выдача новых кредитов за январь-февраль почти удвоилось», — добавил глава правительства.
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 Ещё 3 источника 
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