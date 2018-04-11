Медведев: стройотрасль постепенно избавляется от недобросовестных компаний

"В целом строительная отрасль постепенно избавляется от недобросовестных компаний. По сути мы провели реформу института саморегулирования. На смену «коммерциализированным» допускам к строительству пришел гораздо более прозрачный принцип. Чтобы работать в качестве генерального подрядчика на строительном рынке, нужно быть членом саморегулируемой организации, соответствовать определенным требованиям, внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.

Он подчеркнул, что главное — реализация на практике принципов финансовой ответственности саморегулируемых организаций (СРО) за своих участников.

Медведев также обратил внимание на сосредоточенные усилия властей на строительстве жилья. «2015 год вообще стал пиковым — более 85 миллионов квадратных метров (построено)», — подчеркнул Медведев. «Когда начинался кризис, некоторые эксперты вообще предрекали нам обрушение жилищного рынка. Да, к сожалению, в 2014-2015 году многие проекты остановились, к части из них приступали с опаской. В итоге по прошлому году ввод жилья немного снизился, но он все равно остался на очень высоком уровне 78,6 миллиона квадратных метров», — обратил внимание председатель правительства.

По его словам, «ни в один другой период в нашей стране» ставки по ипотеке не были такими низкими — меньше 10%. В прошлом году более 1 миллиона семей взяли около 2 триллионов рублей на приобретение жилья, добавил он.

"Сейчас примерно каждая третья семья может позволить себе взять ипотечный кредит… Выдача новых кредитов за январь-февраль почти удвоилась", — подчеркнул Медведев. Как отметил премьер, все это стало возможным благодаря запуску в марте 2015 года программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. «В результате почти 40% займов было выдано именно в рамках этой госпрограммы, это позволило и дома достроить в период высокого спроса, которые начинались, и запустить новые проекты», — сказал Медведев.