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Медведев: кабмин внесет в ГД проект постоянного расселения аварийного жилья
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Медведев: кабмин внесет в ГД проект постоянного расселения аварийного жилья 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Законопроект о создании постоянного механизма расселения аварийного жилья в России будет внесен в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Для системного решения проблемы мы сейчас создаем постоянный механизм расселения аварийного жилья. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
По его словам, чтобы не допускать появления нового ветхого жилья власти РФ начали программу по капитальному ремонту. Так, за четыре года (2014-2017 годы) отремонтировано более 400 миллионов квадратных метров, то есть в порядок приведен каждый шестой многоквартирный дом, который внесен в программу капремонта.
Он также добавил, что в прошлом году собиралось более 92% взносов на капремонт.
По его словам, в России также удалось снизить на 60% аварийность в сетях теплоснабжения, и почти в два раза — в сетях водоснабжения. Это произошло, в том числе благодаря тому, что правительство создало благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, в частности объем инвестобязательств, взятых концессионерами, превысил 250 миллиардов рублей, подчеркнул Медведев.
РИА Недвижимость: последние новости
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