Медведев: кабмин внесет в ГД проект постоянного расселения аварийного жилья

"Для системного решения проблемы мы сейчас создаем постоянный механизм расселения аварийного жилья. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства

По его словам, чтобы не допускать появления нового ветхого жилья власти РФ начали программу по капитальному ремонту. Так, за четыре года (2014-2017 годы) отремонтировано более 400 миллионов квадратных метров, то есть в порядок приведен каждый шестой многоквартирный дом, который внесен в программу капремонта.

Он также добавил, что в прошлом году собиралось более 92% взносов на капремонт.

По его словам, в России также удалось снизить на 60% аварийность в сетях теплоснабжения, и почти в два раза — в сетях водоснабжения. Это произошло, в том числе благодаря тому, что правительство создало благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, в частности объем инвестобязательств, взятых концессионерами, превысил 250 миллиардов рублей, подчеркнул Медведев.