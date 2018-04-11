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Медведев: в РФ создается постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья
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Медведев: в РФ создается постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в РФ будет создан постоянно действующий механизм расселения ветхого жилья, соответствующий проект закона будет внесен в парламент.
Выступая с отчетом в Госдуме, председатель правительства напомнил о программе расселения аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года. «Эта программа — беспрецедентная по масштабам и не имеющая аналогов в мире — завершится в ближайшие месяцы», — сказал он.
"Полностью свой аварийный фонд расселили 71 регион, еще 12 завершают процесс", — сказал глава кабмина. «Для системного решения проблемы мы сейчас создаем постоянный механизм расселения аварийного жилья», — заявил премьер-министр. Он уточнил, что «соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму».
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